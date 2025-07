Cositorto fue condenado a 11 años de prisión efectiva como líder de una asociación ilícita y responsable de 118 estafas reiteradas

Cositorto, detenido desde 2022, no se guardó nada. Cuestionó el trato que recibe en prisión —“hace tres días que no me baño porque el agua sale helada, estoy aislado y ni una manta me dieron, señor Presidente”—, denunció que no le permiten hablar con la prensa y afirmó que la sentencia ya estaría “firmada de antemano”.