¿Vuelven los BlackBerry? el teclado que revolucionó los celulares hace más de 15 años

¿Por qué la Generación Z quiere volver a BlackBerry?

El artículo de New York Times tomó un encarecido pedido de TikTok de Victoria Zannino, una mujer de 25 años que en su adolescencia tuvo un BlackBerry. “De pequeña, viendo ‘Keeping Up With The Kardashians’ verlas conducir con una mano en el volante y un BlackBerry en la otra fue un momento inolvidable”, describió.