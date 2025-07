Exequiel Narese adelantó en "Fuerte al medio" que vuelve al fútbol tucumano

Lejos de la nostalgia o la tristeza, Narese muestra tranquilidad con la decisión. “Hoy no me cuesta porque disfruto de cosas que antes no podía: tener un fin de semana con mi familia, llevar a mi hijo al fútbol, pasear por Tafí del Valle... sin concentración ni viajes”, expresó. Para él, el fútbol se había transformado en una obligación: “Desde que empecé a jugar profesionalmente, el fútbol pasó a ser un trabajo. No soy de mirar mucho fútbol, salvo partidos lindos como los de River o la Selección.”