Un futbolista tucumano cambió Cerdeña por La Banda por una señal divina

La relación de Narese con Dios comenzó desde su adolescencia, cuando fue invitado a una iglesia cristiana evangélica en Tucumán. Allí conoció a su esposa y formó una familia. A lo largo de su carrera, esa fe lo acompañó en cada decisión y su tiempo en Italia no fue la excepción. Aunque no encontró una iglesia similar a la suya, siguió con las reuniones del ministerio de manera virtual. “En Italia son religiosos, pero más por costumbre que por una relación con Dios. La diferencia es que yo entiendo la fe como algo que te acompaña en cada momento, no sólo los domingos. Ellos no llevan a Dios a la casa, lo dejan en la iglesia los domingos”, explicó el volante.