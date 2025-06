“Ser una editorial independiente es asumir la fragilidad como forma de resistencia”

No imaginamos un lector ideal, pero sí intuimos una sensibilidad posible. Pensamos en alguien que no busca respuestas inmediatas, que no teme a los textos que exigen una lectura activa, que se deja interpelar por lo fragmentario, lo inestable, lo extraño. Pensamos en un lector que no espera que el libro le confirme lo que ya sabe, sino que lo empuje a hacerse nuevas preguntas, a indagar y apostar por ese tejido común que es la literatura