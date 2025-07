Consejos claves para proteger la piel del frío extremo y la calefacción

Los consejos para cuidar la piel en el invierno apuntan principalmente a consumir mucha cantidad de agua, limpiar la piel dos veces por día -generalmente a la mañana y a la noche- usar elementos adecuados al tipo de piel que ayuden a retener la hidratación, no utilizar sustancias irritantes y/o abrasivas, tomar baños cortos empleando agua no muy caliente y jabones que no resequen la piel: “Utilizar protección solar durante todo el día, siempre con un factor mayor de 30 y generalmente tener mayor cuidado en los pacientes que hagan deportes al aire libre, en la montaña evitando las exposiciones excesivas es fundamental, así como no olvidarnos de proteger los labios, especialmente en aquellos pacientes que tienen tendencia a hacer herpes a repetición”.