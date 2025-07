La forma de caminar que puede ayudar a detectar el Alzheimer, según la ciencia

Lo cierto es que durante el estudio no se encontró un vínculo más general entre la velocidad al caminar y el riesgo de alzhéimer. Aquellos que caminaban de forma más lenta, pero todavía no mostraban signos de deterioro cognitivo, tenían prácticamente las mismas probabilidades de sufrir alzhéimer que quienes no habían disminuido la velocidad durante los siete años que duró la investigación.