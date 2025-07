Productores tucumanos cuestionan la suba de retenciones

Además, remarcó las diferencias entre las zonas productivas del norte y la región núcleo. “El año pasado, el norte estuvo afectado por la chicharrita del maíz, no así la zona núcleo. Nosotros ya venimos con varias campañas muy golpeadas. En el norte venimos arrastrando deudas con lo cual no nos queda otra que vender, nos guste o no el precio”, sostuvo.