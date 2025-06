Jeff Bezos reveló el nivel de exigencia sobre sus empleados: "Quiero que todos se levanten aterrorizados"

"No deberían tener miedo de nuestra competencia. Deberían tener miedo de nuestros clientes”, afirmaba el magnate. Según indicó Fortune Magazine, el objetivo de ese temor no era otro que garantizar que nadie "se durmiera en los laureles" y que se enfocaran obsesivamente en el cliente.

Bezos aclaró que los empleados no debían temer a los competidores, sino a los clientes, porque "esos son los que nos envían dinero" y con quienes tienen una relación. Él creía que la lealtad de los clientes duraría “hasta el segundo en que alguien más les ofreciera un mejor servicio”.