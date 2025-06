Jeff Bezos y Lauren Sánchez: un tórrido romance deriva en una boda

Lauren Sánchez incluso publicó, en 2023, una foto de él en traje de baño a bordo de su yate. Su relación con Jeff Bezos ha llevado al primer plano a esta expresentadora de televisión de 55 años, que pasó por el programa de entretenimiento Extra así como por el matutino de la cadena local de Fox en Los Ángeles. Tiene cuatro hijos, es empresaria y fundó, en 2016, una empresa especializada en filmaciones aéreas. “Este campo está dominado por hombres”, afirmó en una entrevista con la revista “Hollywood Reporter” en 2017. “Pero no hay nada físico en pilotar un helicóptero. No hay ninguna razón para que las mujeres no puedan hacerlo”, apuntó. Piloto experimentada, Sánchez participó en abril en un vuelo espacial fletado por Blue Origin sólo con mujeres, como la cantante Katy Perry, una de sus amigas que se espera asista a la boda.