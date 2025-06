La boda del multimillonario Jeff Bezos cambió a ultimo momento debido a las protesta en Venecia

¿Qué pasó en la boda de Jeff Bezos y por qué hubo protestas?

“¡Estamos muy orgullosos de esto! ¡No somos nadie, no tenemos dinero, nada!”, declaró a la BBC Tommaso Cacciari, del grupo “No Space for Bezos” (No hay espacio para Bezos). Las protestas en Venecia lograron que Jeff Bezos y sus invitados se vieran obligados a trasladar la celebración principal de su boda a otro lugar. Inicialmente, el evento fastuoso debía culminar en la suntuosa Scuola Grande della Misericordia, un edificio histórico en el centro de Venecia.