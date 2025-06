Gobernadores piden más y Milei redefine sus alianzas

En el Gobierno ya no niegan que si la oposición consigue vulnerar el veto presidencial e imponer los proyectos, que según estimaciones del Palacio de Hacienda significan 1,8% del PIB, el impacto en los mercados puede ser “pésimo”, incrementando el Riesgo País y complicando las tasas sobre las que se sostiene la deuda. Este efecto no es para nada deseado antes de las elecciones nacionales de octubre y aun así, en el entorno más cercano al líder libertario, insisten en que el déficit cero no se toca.