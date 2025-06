“Nací mujer”: el emotivo relato de Benjamín que tocó corazones en La Voz Argentina

Benjamín también reveló que empezó a cantar desde muy chico en la iglesia de su barrio y que siempre sintió a la música como un refugio. A la hora de dedicar su presentación, no dudó en señalar a una persona muy especial: “En mi ángel, en mi mejor amiga, que falleció hace 11 años. Ella siempre me acompañó y me alentó. Me quedaron sus palabras, ‘seguí cantando, no pares’. Es esa voz que te queda ahí, resonando”, dijo conmovido.