Quién es Pablo Cuello: el tucumano que deslumbró en La Voz con su voz grave y seductora

"Soy un estudiante que canta por hobbie pero que quiere saber hasta dónde puede llegar". Así se presentó el tucumano Pablo Cuello en La Voz. Minutos después deslumbró a los coaches del certamen con su voz grave y una seductora interpretación de "Down with my baby". La decisión fue unánime: el joven de Yerba Buena está en carrera y en el Team Lali.