Franco Colapinto explicó su futuro en Alpine: ¿qué pasará luego del GP de Austria?

Sobre la presión de correr en la categoría más exigente del mundo, Colapinto fue claro: “Es la presión normal de cualquier carrera en Fórmula 1. Estamos acostumbrados, es parte del trabajo. No cambia mucho”, aseguró. “Estoy empezando a sentir una mejor conexión con el auto. No diría que me siento relajado, pero sí más cómodo. Entiendo cosas que antes me costaban, y eso es positivo”, concluyó.