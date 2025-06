“En Alberdi hay una red de complicidades que aún no se desarma”, dijo Cano

En un nuevo operativo realizado esta mañana en Juan Bautista Alberdi, fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la causa que investiga presuntos hechos de corrupción durante la gestión del ex intendente Luis Campos. Los arrestados son: el ex secretario de Hacienda, José Roldán, el ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Barrionuevo (y no Juan Lezcano como se informó erróneamente), el ex edil Albano Leru, y el representante de ATE y CTA, José “Cuchamota” Funes.