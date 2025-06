Nuevas detenciones en Alberdi: aprehendieron al ex secretario de Hacienda Roldán

En un sorpresivo operativo que se está realizando en la ciudad de Alberdi, la Policía fue a detener a dos ex funcionarios del municipio, a un ex concejal y a un gremialista por la causa que investiga la viralización del audio en el que se revelaron supuestos vínculos de empleados municipales con narcos de esa localidad. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, los detenidos son: el ex secretario de Hacienda, José Roldán, el ex secretario de Gobierno, Juan Lezcano, el ex edil Albano Leru, y el representante de ATE y CTA, José “Cuchamota” Funes.