Tensión en Medio Oriente: el impacto del conflicto en Argentina según distintos analistas

Daniel Montamat, ex secretario de Energía, advirtió sobre la sensibilidad del mercado chino: “El cierre de Ormuz complica mucho el abastecimiento de China, el mayor importador mundial de crudo. Si se interfiere ese tráfico, el barril puede superar los U$S100”. No obstante, aclaró que si no se concreta el cierre o si se alcanza un principio de acuerdo, los precios podrían moderarse.