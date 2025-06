“El amor que te espera es desbordante”: Jimena Barón reveló cuándo nacerá su hijo

También habló de los miedos y los beneficios, de las emociones y las dudas que surgieron durante el proceso. “Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre”.