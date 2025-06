Boca quedó al borde del nocaut: Benfica metió seis y lo deja contra las cuerdas en el Mundial de Clubes

Boca Juniors no tiene un panorama sencillo en su camino hacia los octavos de final del Mundial de Clubes. Aunque todavía queda margen para distintas combinaciones, la abultada victoria del Benfica sobre el Auckland City lo complicó. El conjunto portugués no solo ganó, sino que lo hizo con contundencia, lo cual obliga al "Xeneize" a sumar puntos importantes si no quiere quedar fuera de la próxima instancia.