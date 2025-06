“Perdí dos litros de sangre”: María Becerra mostró cómo se rehabilita después de su embarazo ectópico

El detalle que más conmocionó fue el que reflejó la magnitud de su hemorragia. El cuerpo humano puede tener entre 4.5 y 6 litros de sangre y la cantante perdió dos en el embarazo ectópico. “A mí me salvó ser una persona sana (...). Con toda la sangre que perdí, imaginate si yo llegaba anémica. No llegué anémica porque me cuido, me hago exámenes cada vez que puedo, me control, me saco sangre”, detalló la cantante