Una cámara capturó a un misterioso elefante "fantasma" en peligro de extinción

El único elefante tras cinco largos años

Ousmane es el único elefante africano de bosque avistado, mediante una cámara de rastreo remota, en el Parque Nacional Niokolo-Koba de Senegal en cinco largos años, informó The New York Post. En 2020, cuando fue visto por última vez, se creía que el poco fotografiado elefante Ousmane (llamado así por un ex guardabosques del parque senegalés) vivía junto a otros cinco a diez elefantes africanos del bosque.