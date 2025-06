Cristina, el balcón y los abismos de la historia

No hay que ser demasiado sagaz para advertir que el motor que mueve al peronismo (en todas sus variantes) es el apetito por el poder. Y el poder se configura, principalmente, por la cantidad de votos que se puedan obtener en una elección. Pero la Corte no sólo sentenció a la ex presidenta (y a una caterva de ex funcionarios) a prisión, sino que también la excluyó de la posibilidad de asumir cargos públicos. En este punto aparece una duda: ¿puede transferir su innegable aunque deteriorado caudal electoral a alguien más? Algunos dirán que es difícil, no imposible, pero aún incierto. Entonces, no es raro pensar que otros dirigentes empiecen a buscar sus propios espacios. Los gobernadores peronistas, por ejemplo. O los intendentes del conurbano bonaerense, Sergio Massa y un largo etcétera.