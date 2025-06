Cristina Kirchner comenzó a utilizar la tobillera electrónica: cómo funciona el dispositivo

“Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, aclararon los magistrados. No obstante, advirtieron que se espera de la expresidenta “criterio, prudencia y sentido común” al utilizar ese sector, de manera que no cause “una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.