“Lali” Espósito dijo que no es amiga de la “China” Suárez: ¿haría una cita doble?

Ante la repregunta sobre una cita de las dos parejas, Lali contestó que accedería sin problemas. Eso sí: dejó en claro que no se sentiría tan cómoda de tener que cuidar de los hijos de la “China” porque no tiene alma de “baby sitter”. “Ella tiene muchos hijos. Pero si algún día me lo pide, no tendría problema”.