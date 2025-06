Tras tocar el valor más bajo en casi un mes, el dólar oficial registró una suba de $20

• Más ofertas por Obligaciones Negociables (ON). Las empresas que se endeudan necesitan hacerse de pesos para actuar en la economía doméstica, por lo tanto obtienen divisas a tasas bajas -por ejemplo, con la colocación de Obligaciones Negociables (ON)- y las liquidan en el mercado. El martes pasado se concretó una importante colocación de ON emitida por el Banco Macro por U$S 400 millones en el mercado internacional, con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 8% anual. Además , la demanda superó los U$S 500 millones. Con estas operaciones, en el corto plazo se incrementa la oferta y se moderan los precios, aunque hay que tener en cuenta que al momento de pagar el crédito, las empresas volverán a ser demandantes de los dólares y presionarán más adelante al precio de la divisa, indica un informe publicado por Infobae.com.