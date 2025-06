El vértigo de la velocidad extrema copa la gran pantalla

Una dosis de realismo atravesará la pantalla, porque una decena de pilotos en actividad fueron parte del rodaje realizado en 2023, en las semanas libres de competencia (aunque no fueron parte de las carreras de ficción). Aparecen Max Verstappen, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alexander Albon, entre otros. No se ilusione nadie con ver a Franco Colapinto posando: la filmación fue previa a su desembarco el año pasado, aunque estuvo presente en la avant premiere realizada esta semana en EEUU (y a la cual no asistió Verstappen).