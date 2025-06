Amenazas a Teherán, pero aún sin orden de intervenir

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump estira la definición sobre un posible ataque de Estados Unidos a Irán, pero advirtió sobre un “ultimátum final”. “Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión”, declaró el mandatario en la Casa Blanca. Cuando un periodista le preguntó si el régimen iraní podía caer, Trump contestó: “Podría pasar cualquier cosa ¿verdad? Todo podría pasar”.