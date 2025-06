"El gobierno nacional hubiera preferido derrotar a Cristina Kirchner en las urnas"

Para el analista, la condena contra Fernández de Kirchner no representa una victoria política para el oficialismo. Por el contrario, sostiene que "el gobierno nacional hubiera preferido derrotarla en las urnas, poniéndole el último clavo al ataúd del kirchnerismo en un acto de legitimidad democrática". Al no poder competir, Cristina se transforma en un "fantasma electoral" que conserva su peso simbólico, pero que no puede ser confrontado directamente.