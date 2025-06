¿Conviene pelar las frutas y verduras?: qué sucede cuando quitamos la cáscara de los alimentos

Los riegos para el medio ambiente: ¿qué sucede si desechamos las cáscaras?

No solo quitamos las ventajas que estos alimentos tienen para nuestra salud cuando despojamos a la fruta de sus cáscaras si no que además contribuimos en cierta medida con la contaminación ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los alimentos no consumidos, incluidas las cáscaras, generan entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, principalmente metano.