En el Gobierno criticaron a Sitas: "Con aquellos que protesten en la calle no vamos a conversar"

La postura del Ministro de Economía subraya una estrategia gubernamental de no ceder ante la presión de las movilizaciones callejeras, priorizando la negociación en un marco de "tranquilidad". "Todo el mundo tiene derecho a protestar y nosotros a recibirlo o no. Ejercemos el derecho a no recibir a quien no esté protestando", finalizó.