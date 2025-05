Sitas le responde a Jaldo: “El gobernador le debe plata al 80% de los trabajadores de la salud”

Para cerrar, enfatizó: “En Salud no sobra nadie, todos trabajamos a destajo. No es lo mismo que en otras áreas del Estado, donde aún hay ñoquis. Nadie puede acceder a los listados de empleados nombrados en comunas o en la Legislatura. El ajuste no debe caer sobre Salud, que sostiene a toda la población. La gente hace cola desde las cinco de la mañana y no damos abasto. La salud pública en Tucumán necesita más recursos, y eso empieza por no tener al personal explotado”.