El sugerente posteo de Nicolás Otamendi tras amargar a Boca Juniors

En zona mixta, el jugador de 37 años no esquivó las preguntas sobre su grito de gol. “Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival”, afirmó. Luego explicó su reacción ante los silbidos del público "xeneize". “Todo el partido me silbaron, se dio que yo tenga que meter el gol y muy feliz. Lo grité mucho como todos los goles que me toca convertir”. Y agregó: “Sabíamos la exigencia que nos iban a dar ellos y nosotros también debíamos mentalizarnos en hacerlo bien”.