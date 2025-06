WhatsApp hará un cambio radical en su aplicación: ¿de qué se trata y quiénes lo verán?

Analistas como Brian Wieser de Madison and Wall dijo al New York Times que comercializar una aplicación de mensajería del tamaño de WhatsApp es una "gran oportunidad de negocio" en un mercado que aún no está completamente desarrollado. Sin embargo, algunos expertos advierten que WhatsApp podría no cobrar tanto por sus anuncios como Facebook e Instagram, ya que su modelo se ha centrado en la privacidad, lo que limita la recopilación masiva de datos para la segmentación publicitaria. Este enfoque en la privacidad ha sido un pilar fundamental para WhatsApp, y representa un desafío para su modelo de publicidad.