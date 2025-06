Quién es Ivete Playà, la bailarina que hizo una confusa denuncia sobre Alejandro Sanz

Playà acusó a Sanz de haber jugado con sus sueños y con su ilusión y haber permitido que leyeran sus conversaciones privadas. “No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, detalló a continuación.