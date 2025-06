Por qué empezar a hacer ejercicios de fuerza después de los 40 cambia tu vida

Para una mujer que no realizó ningún trabajo de ejercicio previo de fuerza, primero debe realizar una planificación que se ajuste a cada persona, dependiendo de sus necesidades, edad y estructura física. Además, la joven profesional explicó que no es necesario hacer pesas excesivas para ganar masa muscular. "Hay un montón de cuestiones que ayudan a desarrollar la fuerza y que no tienen nada que ver con levantar pesas o ir a un gimnasio. Se pueden generar grandes logros a través de las repeticiones de una sobrecarga progresiva“, destacó Gabriela.