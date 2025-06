A 50 años del estreno de “Tiburón”

No es para menos. El de la película no es un pez: es un monstruo. Allí radica una cuestión central en la creación del cineasta extraordinario: ese monstruo no es necesariamente “antinatural”. Es una obra de la naturaleza, que engendra, en todo caso, una criatura extraordinaria. A ella deberán enfrentarse los hombres ordinarios. No hay mejor mitología que la que no parece ser tal cosa.