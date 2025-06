A 50 años del estreno de "Tiburón": “Los seres fantásticos no existen, pero están”

“Ese tiburón distinto, otro, extraordinario irrumpe en la vida cuidada y relajada de la playa. Jackson compara esos seres con la imagen en espejo, cuando vemos la profundidad, una distancia que no existe y por supuesto una imagen invertida que damos por real, un fantasma. Nada más inquietante y sin embargo ahí está. Para Jackson los seres fantásticos son como las imágenes del espejo: no existen pero ahí están. Creo que el tiburón es un ser fantástico, no existe pero ahí está y asusta, está acechando desde el espejo o el inconsciente. Me gustan las películas así, si son buenas me asustan, si son malas me dan risa. Esta me asustó y me encantó. Es un clásico entretenido y por eso la podemos ver una y otra vez”, agregó.