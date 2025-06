Viernes 13: ¿cómo se manifiesta y cómo se llama la fobia a este número?

No pasar debajo de las escaleras, no tirar la sal sin arrojarla sobre el hombro, no pasar la sal de mano en mano, no pisar las líneas del suelo, cuidar los espejos. Son muchas las creencias que hay en torno a la mala suerte y al número 13 en particular. Sus orígenes se remontan a una serie de hechos históricos y religiosos mezclados con mitos populares.