Pizza saludable sin horno: cómo hacer una masa a base de avena

La pizza más saludable: fácil y sin horno

Preparar esta pizza será bastante sencillo. Estas cantidades son para preparar pizzetas por unidad. Esto implica que se debería calcular una por persona, aproximadamente; dos si son personas de buen comer. El ingrediente indispensable para esto es la avena. Si estás acostumbrado a usarla, te dará igual elegirla en copos o en harina. Pero, si no te gusta o no es familiar la textura de la avena en copos, es recomendable que la uses en su formato harina.