La brecha de poder en el Mundial de Clubes: ¿Sudamérica tiene cómo competir?

Esta brecha financiera impacta directamente en infraestructura, capacidad de contratación y poder comercial. Mientras Europa invierte en fichajes millonarios y salarios astronómicos, Sudamérica depende del talento local y de gestiones inteligentes. Sin embargo, la pasión, la tradición y la calidad futbolística siguen siendo activos que mantienen viva la llama del fútbol sudamericano. Una vitrina para mostrarse El Mundial de Clubes de 2025 presentará un formato inédito, con 32 equipos y una fase de grupos que garantizan mayor exposición y oportunidades para todos los participantes. Para los clubes sudamericanos, esto significa una plataforma ideal para mostrarse a nivel internacional y atraer nuevas audiencias, patrocinadores e inversores. Además, el torneo se disputará en Estados Unidos, un mercado estratégico y coorganizador del Mundial de 2026, lo que potencia su visibilidad global. El exfutbolista Juan Pablo Sorín, ahora comentarista de televisión en su país y en Brasil, destacó justamente ese carácter especial. "El Mundial de Clubes es una posibilidad preciosa para los sudamericanos, pero también para equipos de continentes que quizás no tendrían nunca la chance de jugar contra campeones de los continentes más potentes, no solo a nivel económico, sino a nivel futbolístico, deportivo". Más allá de los resultados, lo que está en juego es también la identidad del fútbol sudamericano. En un pasado reciente, equipos como Vélez, San Pablo, Boca o River supieron plantarse ante los gigantes europeos. Esa mística hoy parece amenazada por la brecha económica, pero no ha desaparecido. Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso en la historia de River con 14 títulos (incluidas dos Copas Libertadores), lo resume así: "Formar parte de un torneo de semejante jerarquía en su nacimiento, con equipos de todo el mundo compitiendo en un mismo lugar, me genera una gran expectativa", dijo el Muñeco a la FIFA. "No solamente por lo que significa, sino también trasladado al sentimiento de un pueblo futbolero como el nuestro, que podamos tener la posibilidad de medirnos con los grandes clubes del mundo, tiene un condimento muy muy especial para todos nosotros", aseguró.