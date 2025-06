La NASA elevó la alerta de impacto del asteroide 2004 YR4 contra la Luna: ¿qué riesgo implica para la Tierra?

El asteroide 2024 YR4 chocaría contra la Luna: ¿hay riesgos para la Tierra?

El asteroide 2024 YR4 no es motivo de alarma, según el exinvestigador del Instituto Indio de Astrofísica, Pawan Kumar. Él asegura que incluso si impactara la Luna, su órbita no se vería afectada, por lo que no hay peligro para nuestro planeta.