¿Puede evitar un tribunal internacional el arresto de Cristina Kirchner?

Gregorio Dalbon, abogado de Cristina, se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya (Países Bajos) para denunciar una “persecución política, judicial, mediática e institucional” contra la ex mandataria, que además no podrá ser candidata. “El Código Procesal Penal Federal ya incorporó la posibilidad de que si un organismo internacional recomienda la revisión del fallo, esto es vinculante”, afirmó el letrado en declaraciones radiales. Agregó luego que concurrirá “a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque es lo que sigue” para que “analice todas las cosas que hemos marcado”. “Se plantearon nulidades en la instrucción, en el juicio oral, en casación, es decir en todo momento. Todas iban hacia la Corte, y el máximo tribunal decía: ‘tengase presente al momento de dictar sentencia’. Pero cuando llega el momento la Corte no tocó nada de eso. Por lo tanto lo que falla no es legal, legítimo ni constitucional”, añadió. E insistió con que se cuenta con la instancia internacional desde 2020. “Muchos no lo sabían, pero nosotros sí y lo vamos a utilizar”, dijo Dalbon.