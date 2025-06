Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena: “La paradoja es ellos en libertad y yo presa”

Dijo asimismo la ex presidenta que ahora espera que los argentinos sean conducidos por la fuerza del peronismo. “También sé, no de inteligente o de vivaracha, para nada, simplemente porque la historia me ha enseñado, que el pueblo toma nombre y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando. Nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política, pero de lo que estoy segura es que no se resignan a vivir sin derechos, que no se resignan a no tener un trabajo digno, que no resignan a pensar que sus hijos no pueden ir a la universidad y construir un futuro mejor. Y si siempre encuentran dirigentes que se resignan, elegirán a otros”.