En medio de la expectativa por la decisión de la Corte, Alberto Fernández manifestó su apoyo a Cristina Kirchner

Durante la entrevista, el exmandatario hizo un “llamado a la reflexión colectiva”. “Si la Justicia Argentina actúa así, estamos en un problema muy serio. Cuando Lula -da Silva- estuve preso, fui a defenderlo porque estaba preso injustamente, no por ser de izquierda o de derecha. “Si hoy estoy hablando, no es porque me llevo de maravilla con Cristina. Es porque es injusto lo que están haciendo. Quiero que se respeten las normas”, dijo. “Esto que hoy le pasa a Cristina, le puede pasar a cualquiera el día de mañana. No podemos avalar esto. Me llama la atención de que, si llegaran a rechazar el recurso extraordinario o la queja, sería un acto de arbitrariedad que solo lo podría dilucidar un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Justicia”, advirtió.