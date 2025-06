“Si la sentencia contra Cristina queda firme, tiene que cumplirse”, dijo un constitucionalista

- Cuando presentás un recurso extraordinario federal ante la Corte, no es que cualquier causa puede ir a la Corte, sino que hay causas donde hay una ley, que es la ley 48, que establece los supuestos a lo que vos podés ir cuando usas el recurso extraordinario federal. Cuando, no hay instancia ordinaria, pero cuando está comprometida la Constitución, cuando está comprometido algún instrumento de derechos humanos, ¿verdad? Y cuando hay algunas construcciones jurisprudenciales, que es cuando la sentencia se manifiesta arbitraria, etcétera. Esos son los supuestos que te habilitan el recurso extraordinario. Puede, como el recurso extraordinario vos lo no lo presentás en la Corte, vos lo presentás en el Tribunal que dictó sentencia. O sea, el recurso extraordinario acá se presentó en Casación, y el que te lo deniega o te lo concede es el mismo tribunal ese de Casación. Ahí le dijeron que no, Cristina, entonces fue con otro recurso que es cuando te deniega el recurso extraordinario federal, un recurso de queja se llama, que es un recurso directo ante la Corte. Que procede lo mismo supuesto que el recurso extraordinario, nada más que vos lo que pedís es que se fije la Corte si se cumplen los requisitos para que proceda el recurso. Hasta ahí es lo que presentó Cristina. Después, vos lo que tenés es, el famoso 280. Ellos pueden ampararse en este artículo y decir, no, tienen no explico nada. Porque cuando vieron el expediente, consideraron que era manifiestamente improcedente. Es para discutir mucho, porque no sabemos qué es manifiestamente improcedente. Bueno, pero se usa, se usa. En realidad esto habilita a la Corte de todos lados. Habilita a la Corte a no meterse en el problema de ver la cuestión de fondos también. A no dar la admisibilidad. Entonces puede ocurrir que la Corte diga, fundamentando que el recurso es inadmisible. Pero da razones por las cuales considera que el recurso es inadmisible. Eso no es 280. Eso es un rechazo del recurso por inadmisible que que nada, que se escribe visto, auto visto considerando y resuelve. Si ellos utilizan el dos ochenta, también queda firme la sentencia, porque se agotan se agotan todas las vías recursivas, no hay más nada para hacer en la justicia argentina, digamos. Bien. Y si es y lo declara inadmisible, también. Y la otra alternativa es que la Corte diga sí, es admisible el recurso, y ahí pueden pasar dos cosas. Declarar admisible el recurso, es decir, bueno, hubo algún problema de arbitrariedad, inconstitucionalidad y cuestiones que tengan que ver con cuestiones constitucionales en el proceso. Y mandar a revocar la sentencia y que se tramite un nuevo juicio, o que se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta las cosas que diga la corte. Sí. O bien puede pasar que la Corte abre el recurso, lo declara admisible, y dice, no hay cuestión Constitución. Está bien decidido, digamos. Claro. Está decidido conforme a la Constitución. Esas son las alternativas.