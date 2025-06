Gremios amenazan con paro nacional ante posible fallo adverso a Cristina Kirchner

Daniel Catalano, secretario general de ATE, difundió un comunicado titulado "Con Cristina no se jode", acusando al Poder Judicial de actuar políticamente. Aseguró que el fallo responde a una "lógica de venganza" y no a criterios jurídicos. Catalano advirtió: "No va a ser en silencio. No va a ser sin resistencia" y convocó a la sociedad y a los trabajadores a movilizarse contra lo que considera un intento de proscripción y un ataque a la democracia.