Cristina Fernández convocó a los senadores peronistas en busca de la unidad

Massa sumaría su apoyo a Cristina Fernández

En paralelo, también hubo comunicaciones con otros dirigentes relevantes del peronismo. En las últimas horas, Sergio Massa, ex ministro y ex candidato presidencial por Unión por la Patria, mantuvo un diálogo telefónico con la ex mandataria. Desde el entorno del tigrense no descartan una reunión personal en los próximos días, y evalúan una posible declaración institucional del Frente Renovador en respaldo a Fernández ante una eventual condena.