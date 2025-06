¿Cristina Kirchner podrá ser candidata en el caso de que se confirme su condena?

Otro debate que se abre en relación al vínculo entre la situación judicial de Cristina Kirchner y su futuro político es en qué momento se adquieren los fueros parlamentarios. Según explicó Lonigro, la inmunidad de arresto prevista en la Constitución se adquiere “desde el día de la elección” y no antes, es decir, que una persona no puede invocar fueros mientras no haya sido electa.