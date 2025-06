La improvisación como eje de la creación teatral

- Centralmente, me parece que el aporte más grande que podemos dar es el proceso central del actor en la actuación, generando un enfoque que no delegue en otros estamentos la responsabilidad de la creación teatral. Nuestra preocupación principal es que la actuación no sea simplemente interpretadora de las voluntades de la dirección o seguidora de las instrucciones de un texto, sino la promotora de estímulos y de contagios a partir de lo que genera como relato escénico.